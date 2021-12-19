Минздрав Израиля заявил о необходимости введения четвертой дозы вакцины для пожилых

В Израиле заговорили о необходимости введения четвертой дозы вакцины от ковида. В частности, в интервью израильскому Channel 12 News глава Минздрава страны Ницан Горовиц заявил о вероятности введения четвертой прививки для пожилых людей. Он подчеркнул, что решение на этот счет будет принято «врачами, а не политиками». Министр также заявил, что этот вопрос обсудит рабочая группа по борьбе с пандемией, которая соберется на этой неделе. При этом он сказал, что не может определенно ответить на вопрос, будет ли страна в середине волны в течение трех недель.

«У этого варианта коэффициент распространения, которого мы раньше не видели», - заявил Горовиц.

Он также призвал граждан продолжать вакцинацию.

Говоря о возможных разногласиях между ним и премьер-министром Нафтали Беннетом, Горовиц сказал, что им отлично работается вместе, а в спорах они достигают взаимопонимания.

Что касается поездок за границу, то большая часть инфицированных омикроном, прибывающих в Израиль, по-прежнему прибывают оттуда, поэтому есть необходимость ограничить некоторые направления, заявил глава Минздрава.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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