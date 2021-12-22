Профессор Гундаров: Вакцинация от COVID-19 - это экономический вопрос, а не медицинский

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров считает, что та высокая смертность от коронавируса, которая наблюдается сейчас в России (за сутки умирает в среднем около тысячи человек), связана в том числе и с паникой. Поэтому недопустимы нагнетание обстановки и запугивания - меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19, следует тщательно контролировать.

Гундаров полагает, что власть для того, чтобы стимулировать людей поставить прививку, решила припугнуть граждан, как следует. Мол, мы знаем, как это можно и нужно делать - если «сильнее напугаем, тогда они больше будут следовать рекомендациям».

Но, по словам профессора, путь был избран неверный, потому что такая практика привела к увеличению смертности от других заболеваний из-за повышенного уровня стресса. К тому же методы, доказавшие свою эффективность ранее, в отношении коронавируса не работают. Все, что связано с лечением, требует доказательств.

«В метро и постоянно слышишь объявление: сдайте кровь те, кто переболел, ваши антитела помогут больным выздороветь и не умереть. Казалось бы логично. А клиницисты проверили и говорят: ну не помогает это. “Как не помогает? У них же антитела”, – возмущаются чиновники. Ну не помогает. Вот что такое доказательная медицина. А у нас произвели множество флаконов вакцин, создали производство, на все это пошли деньги. Не выкидывать же вакцины, не останавливать же производство. Нужно вколоть. И это экономический вопрос, а не медицинский», – пояснил Игорь Гундаров в беседе с ОСН .

Ранее один из создателей мРНК-вакцины Роберт Мэлоун предположил, что новый омикрон-штамм коронавируса - это новогодний подарок для всех, кто верит в Бога.

Вирусолог отметил, что заразность у патогена повысилась, но вирулентность-то снизилась. А это означает, что люди смогут болеть легко, но при этом получить «сильный мукозальный иммунитет». А это, как считает американский ученый, лучшее из последствий, которое «только можно пожелать».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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