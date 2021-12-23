ВОЗ рекомендует не проводить повсеместную вакцинацию детей от коронавируса

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ВОЗ рекомендует не проводить повсеместную вакцинацию детей от коронавируса
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

На данный момент нет необходимости в повсеместной вакцинации детей и подростков от коронавируса. Об этом заявляет Всемирная организация здравоохранения.

В заявлении, которое было опубликовано в минувшую среду по итогам  заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE) указано, что подростки и дети менее всего подвержены тяжелому течению COVID-19.

«В настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико», - подчеркнули в ВОЗ.

Также в заявлении указано, что на данный момент во многих странах охват вакцинацией среди самых высоких групп риска не достиг оптимального уровня. Поэтому важно сосредоточиться на том, чтобы привить тех людей, у которых выше вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Отметим, в России вакцинация от коронавируса включена с 20 декабря в национальный календарь прививок. В приоритетные группы по вакцинации от COVID-19 включили россиян старше 60 лет, медработников, сотрудников соцобслуживания и образования, лиц с хроническими болезнями и жителей городов-миллионников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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