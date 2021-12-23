«Кто-то захотел прекратить пандемию коронавируса». Спор о происхождении COVID-19

Споры о происхождении коронавирусной инфекции, вызывающей COVID-19, снова разгорелись после того как был выявлен штамм «омикрон».

Не все ученые согласны с тем, что коронавирус перешел к человеку от другого животного. Распространено мнение и о том, что коронавирус был создан в лабораторных условиях, передает РИА Новости .

Узнать, как возник коронавирус важно для того, чтобы понимать, как с ним бороться. Молекулярный биолог из Массачусетского технологического института и Гарварда Алина Чен подчеркнула, что разобраться в этом вопросе важно уже сейчас. Версию о лабораторной утечке SARS-CoV-2 Чен всегда рассматривала как вероятную, но пока не получила однозначного подтверждения этому.

Приход нового штамма поставил новые загадки, ведь этот штамм сильно мутировал и распространяется очень быстро.

Молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков также не исключает искусственного происхождения коронавируса. Он подчеркнул, что в мире уже есть технологии, которые бы позволили создавать столь опасные варианты вирусов.

«Он появился неожиданно. В одном варианте собраны основные мутации в S-белке. Это странно. Возникла вставка из трех аминокислот, которая есть в одном из сезонных коронавирусов. Я не могу представить себе, как это произошло», — подчеркнул ученый.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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