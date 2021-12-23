Российский врач объяснила, почему заболеваемость от ковида растет несмотря на вакцинацию

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Российский врач объяснила, почему заболеваемость от ковида растет несмотря на вакцинацию
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

О том, почему даже при высоком уровне вакцинации растет заболеваемость и смертность от коронавируса, рассказала заведующая пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной больницы Марина Керман.

Она подчеркнула, что вакцинация не дает пожизненной защиты от  коронавируса. И это касается также перенесенного заболевания. Поэтому важно следить за сроками вакцинации и длительностью периода после выздоровления, чтобы обновить защиту от COVID-19.

Тем не менее, отмечает Керман, вакцинированные переносят болезнь проще даже спустя месяцы после вакцинации, и это является одним из важных стимулов получить прививку.

«Исходя из личного опыта и опыта моих коллег, можно сказать, что вакцинированные граждане, действительно, переносят COVID-19 легче, но в статистику заболевших такие пациенты не попадают», - подчеркнула врач.

Керман добавила, что на данный момент, если говорить о больницах Псковской области, то в стационаре инфекционных отделений поступает не более 10% вакцинированных. Но со временем эта цифра может подняться за счет тех, кто вакцинировался более полугода назад. Рост, по ее мнению, может быть до 20-22%.

Сообщила Керман и о том, что в числе тех, кто имеет сертификат о вакцинации, встречаются и те, кто его купил. Эти люди зачастую сами признаются, что не проходили вакцинацию, отмечает врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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