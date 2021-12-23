Профессор Гундаров назвал преступлением создание вакцины за три месяца

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Профессор Гундаров назвал преступлением создание вакцины за три месяца
Здоровье
Профессор Гундаров

Любое изменение вакцин от коронавируса COVID-19 требует длительных исследований. А «договориться и сделать препарат за три месяца», по мнению профессора Игоря Гундарова, это все равно, что условиться, что дважды два будет шесть, и затем наказывать несогласных.

Ранее Александр Гинцбург, глава центра им. Гамалеи, сообщил о скором появлении в РФ вакцины для детей 6-12 лет. Он отметил, что на клинические исследования уйдет порядка трех месяцев. Некоторое время уйдет для того, чтобы вакцинный препарат зарегистрировать.

Эпидемиолог Гундаров не скрывает своего возмущения таким столь оперативным подходом разработчика вакцины.

По его словам, существуют законы, как то всемирного тяготения или таблица умножения, которые вечные и не меняются от времени и точки зрения читающего. Законы эпидемиологии тоже, подчеркивает он, неизменны.

Чтобы доказать, что вакцина эффективна, следует ее проверить длительными конкретными условиями исследования. Любое изменение, подчеркивает он, тоже требует проверки.

Гундаров отмечает, что исследования безопасности и эффективности вакцин не могут длиться несколько месяцев.

«Гинцбург решил! Да мало ли что он решил? Есть законы эпидемиологии, которые неизменны. Поэтому если вы что-то меняете в препарате для других целей, других заболеваний, то надо непременно доказать, что это улучшение действительно даст положительный эффект, а не сделает хуже. Поэтому все эти разговоры, что за три месяца мы сделаем – ой, ну это уголовное преступление», – поведал доктор медицинских наук в беседе с ОСН.

Ранее профессор Гундаров заявил, что вакцинация от коронавируса в России сейчас является скорее экономическим вопросом, но отнюдь не медицинским.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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