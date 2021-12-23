Доктор Зеленко, лечивший Трампа, назвал коронавирус биологическим оружием

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Доктор Зеленко, лечивший Трампа, назвал коронавирус биологическим оружием
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Американский врач Владимир Зеленко, который обрел мировую известность в 2020 году после того, как вылечил от КВИ президента Дональда Трампа, предложив использовать гидроксихлорохин, назвал коронавирус биологическим оружием.

Выступая в эфире телеканала BrighteonTV, врач отметился очередным громким заявлением, указав, что исследование усиления функций патогена - это не что иное, как код для создания биологического оружия массового уничтожения.

«COVID-19 был преобразован из вируса животных — коронавируса летучих мышей — в вирус, заражающий человека. Он должен был разрушить легочную ткань человека и вызвать образование тромбов. И такой вирус выпустили на мировую арену», — пояснил доктор Зеленко.

Эксперт также обозначил цели тех, кто ответственен за распространение новой коронавирусной инфекции.

По словам Зеленко, в этой пандемии все было четко рассчитано. Упор изначально делался на глобальный страх и изоляцию. Они превратили людей в уязвимых личностей, которыми можно с легкостью манипулировать.

«То, невольными участниками чего мы все стали, никогда не было связано со здоровьем. Это искусственно созданная пандемия биологического оружия. Затем “разработчики” дали нам искусственное решение, у которого есть альтернативная цель — пометить человечество», — заключил американский врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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