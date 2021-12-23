Малофеев высказался о вакцинации детей от коронавируса: «Если, не дай Бог!»

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Малофеев высказался о вакцинации детей от коронавируса: «Если, не дай Бог!»
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев, высказывая свое отношение к вакцинации от коронавируса в стране, заявил, что позиция «Первого русского» в этом вопросе полностью совпадает с точкой зрения президента России. Он пояснил, что эта позиция основывается на принципе добровольности. Малофеев  также отметил, что  прививочная кампания среди подростков не вызывает беспокойства, так как она добровольная.  Для того чтобы привить ребенка, потребуется согласие родителей. Малофеев пообещал, что канал будет сообщать о случаях, когда на родителей оказывают давление, пишет Царьград.

«Если не дай Бог, головотяпы-санитары привьют хоть одного ребенка ради повышения статистики, если они будут просто хватать и колоть ради этого!» - заявил он.

Как известно, Владимир Путин в ходе ежегодной  пресс-конференции заявил, что к людям, которые не хотят прививаться, следует относиться с уважением. Президент сказал, что задача властей и специалистов заключается в грамотном разъяснении и донесении правдивой информацию о вакцинах, о статистике заболеваемости среди привитых и непривитых.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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