Патологоанатом Снигур: летальность растет не от ковида, а от его осложнений

Врач-патологоанатом Григорий Снигур, работающий в «красной зоне», рассказал о том, как болеют зараженные коронавирусом. По словам завкафедрой биологии ВолгГМУ, люди умирают не от ковида, а от его осложнений. Снигур отмечает, что медиков часто обвиняют в смерти пациентов от коронавируса, но врачи не виноваты в том, что больной затянул с обращениям к врачу, не лечился или занимался самолечением. В итоге он запустил заболевание. Доктор подчеркнул, что во многом течение болезни зависит от внутренних ресурсов самого пациента.

Патологоанатом также сказал, что ковид оставляет в организме человека колоссальные последствия. По его словам, под микроскопом невозможно заметить ни одной неизмененной клетки - все ткани имеют какие-то повреждения.

То, что происходит в «красной зоне», Снигур назвал поражающим.

«В нашем отделении не было вскрытия тех, кому меньше 60 лет, а в этом году были вскрытия людей и 40 лет, и 30 лет», — сказал врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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