Препарат от коронавируса мог стать причиной роста смертности среди больных

В начале пандемии медики и ученые рассматривали противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который оказывает иммуносупрессивное, противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях как панацею от коронавируса. Однако сегодня эксперты отмечают, что этот препарат мог стать причиной роста смертности среди больных. В частности, об этом сообщил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. В Минздрав России пришло официальное письмо от ВОЗ, в котором содержался призыв перестать применять гидроксихлорохин, пишет Царьград .

В России врачи зачастую назначают пациентам препараты, которые не являются лекарственными средствами. Их в народе называют фуфломицинами. Однако некоторые из них рекомендует Минздрав.

И если большинство из этих лекарственных средств бесполезны, то есть и такие, которые могут навредить здоровью. Как сказал доктор Еделев, речь прежде всего идет о гидроксихлорохине, которым в начале пандемии все начали лечить коронавирус. Как потом выяснилось, эффекта препарат не дает и не исключено, что он повышает смертность.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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