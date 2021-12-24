Шафалинов назвал самую эффективную профилактику ковида

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Шафалинов назвал самую эффективную профилактику ковида
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В эфире программы «Вакцина правды» на телеканале «Царьград» ведущая Елена Афонина подняла вопрос о способах профилактики коронавируса. Она подчеркнула, что до сих пор нет четких рекомендаций на этот счет, поэтому многие люди не знают, как предупредить заболевание. 

Комментируя это замечание, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов заявил, что следует придерживаться здорового образа жизни. По его мнению, это поможет предупредить болезнь или избежать средней и тяжелой формы. Шафалинов добавил, что это утверждение высмеивают на центральных каналах.

Ученый подчеркнул, что среди перенесших инфекцию в легкой форме немало здоровых людей, у которых сильный иммунитет и высокая сопротивляемость к вирусам. Шафалинов считает, что если просто придерживаться здорового образа жизни, то лекарственные средства не понадобятся.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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