Вирусолог Розанов призвал приблизить старт начала вакцинации детей от COVID-19 в России

Доцент РНИМУ имени Н.И. Пирогова Михаил Розанов призвал приблизить старт начала вакцинации детей от COVID-19 в России. Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва», он подчеркнул, что в опросе охвата прививками детей наша страна отстает от Соединенных Штатов Америки.

«Там уже давно от 5 лет и старше прививают детей и пытались сделать вакцину от 6 месяцев до 5 лет, но не получилось. Они приняли соответствующее решение, что будут не две дозы делать, а три дозы, то есть бустерную дозу. Мне кажется, мы немного отстаем здесь», - говорит Розанов.

Вирусолог напомнил, что у нас в стране на низком старте вакцинация не маленьких детей, а подростков - лиц 12-17 лет.

«Мне кажется, следует наладить публикацию такой понятной статистики, чтобы было из неё очевидно, надо или не надо детей прививать. Я думаю, что надо», - заключил собеседник радиостанции.

Ранее Марьяна Лысенко, главврач столичной ГКБ № 52, предположила, что вакцинировать детей от коронавируса в России начнут уже с января следующего года.

Следует напомнить, что ВОЗ на днях заявила, что не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавируса COVID-19, поскольку они менее взрослых подвержены тяжелому течению заболевания, а во многих странах прививки не получили люди из групп риска по ковиду.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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