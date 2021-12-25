Малышева предупредила о рисках при вакцинации детей

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Малышева предупредила о рисках при вакцинации детей
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В России скоро начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Эту тему подняла в программе «Жить Здорово» телеведущая   Елена Малышева. Многие россияне были удивлены тем, что врач не призвала массово вакцинировать детей. 

Другие ведущие программы заметили, что, согласно статистике, в этой группе самая низкая инфицированность — 3,8% и низкая смертность — 0,2%. Дети заражают взрослых лишь в 1,5% случаев. Но дети заражаются от взрослых намного чаще - риск составляет 7%, согласно результатам исследования, проведенного в Австралии. То есть взрослые заражают в 5 раз чаще детей, чем дети взрослых. Дети не являются драйверами распространения коронавируса, заявили в программе. Ведущие упомянули  опыт Израиля и США, где вакцинация подростков от 12 лет и старше уже проведена и начата кампания по вакцинации детей от 5 лет. Однако появились проблемы.

Малышева предупредила, что именно у мальчиков шансы получить миокардит (воспаление сердечной мышцы) после прививки в несколько раз выше, чем шанс оказаться в больнице в течение трех месяцев после заражения.

Этот факт заставил медиков несколько отступить от массовой вакцинации детей. По словам Малышевой, от массовой вакцинации несовершеннолетних отказались многие страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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