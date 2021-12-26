Главный врач Боткинской больницы: 10% привитых заболевают коронавирусом

Даже после вакцинации существует вероятность заражения коронавирусной инфекцией, рассказал главный врач Боткинской больницы Денис Гусев.

В беседе с «Петербургским Дневником » он отметил, что непривитые и привитые от COVID-19 болеют по-разному.

Медик отметил, что те, кто вакцинирован, быстрее начинают выздоравливать. Их иммунитет уже знаком с патогеном, поэтому быстрее начинает бороться с ним и зачастую после вакцинации COVID-19 протекает легко. Но все же в стационарах до 10-11% тех, кто прошел вакцинацию. Тем не менее, эти пациенты болеют легче.

Также Гусев отметил, что с приходом новых мутаций, вакцины становятся все менее эффективными. Тем не менее, вакцинация повышает шансы на то, что болезнь удастся победить.

Всем, кто все же заразился COVID-19, Гусев рекомендовал соблюдать позитивный настрой. Он добавил, что пациенты с позитивным мышлением быстрее идут на поправку.

Рассказал врач Боткинской больницы и о том, что чаще всего становится причиной смерти пациентов с коронавирусной инфекции. Он уточнил, что это зачастую дыхательная недостаточность на фоне тотального поражения легких или от сепсиса. Но также в числе частых причин смерти тромбоэмболические осложнения на фоне болезни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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