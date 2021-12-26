Доктор Бунов: Мы рискуем никогда не победить пандемию

Image 16+
Доктор Бунов: Мы рискуем никогда не победить пандемию
Здоровье
Врач-инфекционист из Татарстана Юлий Бунов

Врач-инфекционист из Татарстана Юлий Бунов считает, что если в стране не станут отслеживать уровень антител в крови после перенесенного заболевания или вакцинации, а будут и впредь ориентироваться на временной интервал в вопросе ревакцинации, Россия никогда не сможет победить пандемию коронавируса.

Бунов сам ранее переболел ковидом. Поскольку он врач-инфекционист с большим опытом работы, уровень антител в крови регулярно отслеживал. Когда титр опасно снизился, пошел за бустером. Правда, медсестры в поликлинике не сразу поняли, что имел врач в виду, но все же после выяснения сориентировались и вакцину поставили.

Правда, потом заставили сделать еще одну.

«По действующей сейчас международной шкале иммунитет считается надежным, если в крови человека содержится не менее 1000 БАУ на 1 мл. У меня было более 5600 БАУ. И тогда меня друг за дружкой начали вызывать руководители тех двух медучреждений, где я работаю. Они заявили, что мне необходимо делать вторую прививку. Я отреагировал, заявив, что не вижу в этом смысла, потому что уровень антител у меня и так зашкаливает. А они сказали, что тогда перестанут пускать меня на работу, потому что иначе их медучреждения будут оштрафованы государством, а штраф – до 500 тысяч рублей! Я пошел и сделал прививку...», - приводит слова доктора Бунова издание kazanfirst.ru.

Журналисты отправили запрос руководителю управления Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной, в котором попросили ответить, почему россиян в прививочных кабинетах не предупреждают о том, что уровень антител надо отслеживать и, если титр падает, надо вовремя обращаться за бустером. В ведомстве ответили, что вопрос в компетенции Минздрава РФ. А последнее, как известно, советует ориентироваться не на уровень антител, поскольку до сих пор нет по этому вопросу единого мнения специалистов, а на срок - ревакцинироваться следует через полгода после вакцинации или перенесенного заболевания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных

Сегодня, 11:58

Доктор Бунов: Мы рискуем никогда не победить пандемию

Сегодня, 11:13

Главный врач Боткинской больницы: 10% привитых заболевают коронавирусом

Сегодня, 09:23

Врач Крючков рассказал о риске внезапной смерти спустя месяцы после COVID

Вчера, 22:43

Малышева предупредила о рисках при вакцинации детей

Вчера, 19:43

Вирусолог Розанов призвал приблизить старт начала вакцинации детей от COVID-19 в России

Вчера, 13:23

Шафалинов назвал самую эффективную профилактику ковида

24-12-2021, 20:18

Препарат от коронавируса мог стать причиной роста смертности среди больных

24-12-2021, 16:58

Патологоанатом Снигур: летальность растет не от ковида, а от его осложнений

24-12-2021, 10:33

Малофеев высказался о вакцинации детей от коронавируса: «Если, не дай Бог!»

23-12-2021, 21:13

Доктор Зеленко, лечивший Трампа, назвал коронавирус биологическим оружием

23-12-2021, 20:18

Профессор Гундаров назвал преступлением создание вакцины за три месяца

23-12-2021, 12:23

Российский врач объяснила, почему заболеваемость от ковида растет несмотря на вакцинацию

23-12-2021, 11:43

«Кто-то захотел прекратить пандемию коронавируса». Спор о происхождении COVID-19

23-12-2021, 10:18

ВОЗ рекомендует не проводить повсеместную вакцинацию детей от коронавируса

23-12-2021, 09:13

Профессор Гундаров: Вакцинация от COVID-19 - это экономический вопрос, а не медицинский

22-12-2021, 20:18

Создатель мРНК вакцин Мэлоун счел штамм «Омикрон» новогодним подарком

22-12-2021, 15:58

Медик Хойен из США: «омикрон» по заразности уступает только кори

22-12-2021, 15:53

Более 2000 заболевших: Петербург обошел Москву по ковид-статистике

21-12-2021, 21:19

Доктор Мясников: ревакцинироваться, возможно, придется трижды в год

21-12-2021, 19:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Wargonzo: в Одессе партизаны сожгли военную технику Вооруженных сил Украины
  • 24-12-2021, 16:53

Wargonzo: в Одессе партизаны сожгли военную технику Вооруженных сил Украины

В Одессе партизаны сожгли военную технику ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Телеграм-канапле Wargonzo . Партизанами он

Профессор Гундаров: Путин не случайно заявил, что не знает количества вакцинированных в больницах
  • 24-12-2021, 13:43

Профессор Гундаров: Путин не случайно заявил, что не знает количества вакцинированных в больницах

Слова президента РФ Владимира Путина касательно статистики по числу вакцинированных от коронавируса среди всех заболевших и госпитализированных,

На дорогах Петербурга замечена колонна с тяжелой военной техникой неизвестного происхождения
  • 23-12-2021, 20:23

На дорогах Петербурга замечена колонна с тяжелой военной техникой неизвестного происхождения

На дорогах Петербурга была замечена колонна с тяжелой военной техникой, о чем сообщают пользователи Сети. Один автолюбитель написал, что ему пришлось

Американский профессор Тополь заявил, что в США начинается чудовищная волна коронавируса
  • 23-12-2021, 18:23

Американский профессор Тополь заявил, что в США начинается чудовищная волна коронавируса

Американский врач-кардиолог, профессор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь объявил о том, что в США стартовала новая,

Доктор Зеленко, лечивший Трампа, назвал коронавирус биологическим оружием
  • 23-12-2021, 20:18

Доктор Зеленко, лечивший Трампа, назвал коронавирус биологическим оружием

Американский врач Владимир Зеленко, который обрел мировую известность в 2020 году после того, как вылечил от КВИ президента Дональда Трампа,

Лаборатории, разбогатевшие на ПЦР-тестах, обхитрили власти России
  • Вчера, 10:48

Лаборатории, разбогатевшие на ПЦР-тестах, обхитрили власти России

О том, как заработали российские лаборатории на ПЦР-тестах в период пандемии COVID-19, рассказывает URA.RU . Оказалось, что немалая их часть избежала

Новости партнеров
Новости партнеров
Препарат от коронавируса мог стать причиной роста смертности среди больных
  • 24-12-2021, 16:58

Препарат от коронавируса мог стать причиной роста смертности среди больных

В начале пандемии медики и ученые рассматривали противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который оказывает иммуносупрессивное,

Малышева предупредила о рисках при вакцинации детей
  • Вчера, 19:43

Малышева предупредила о рисках при вакцинации детей

В России скоро начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Эту тему подняла в программе «Жить Здорово» телеведущая Елена Малышева.

В Турции заявили о готовности участвовать в войне на Донбассе против РФ
  • Вчера, 10:53

В Турции заявили о готовности участвовать в войне на Донбассе против РФ

Турция готова участвовать в возможном военном конфликте между Украиной и Россией. Анкара в этом случае перебросит свои войска в Донбасс и окажет

Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных
  • Сегодня, 11:58

Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных

Американская газета The Conejo Guardian опубликовала рассказы медсестер и медбратьев округа Вентура (штат Калифорния) о взрывном росте необъяснимых

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться