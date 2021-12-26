Доктор Бунов: Мы рискуем никогда не победить пандемию

Врач-инфекционист из Татарстана Юлий Бунов считает, что если в стране не станут отслеживать уровень антител в крови после перенесенного заболевания или вакцинации, а будут и впредь ориентироваться на временной интервал в вопросе ревакцинации, Россия никогда не сможет победить пандемию коронавируса.

Бунов сам ранее переболел ковидом. Поскольку он врач-инфекционист с большим опытом работы, уровень антител в крови регулярно отслеживал. Когда титр опасно снизился, пошел за бустером. Правда, медсестры в поликлинике не сразу поняли, что имел врач в виду, но все же после выяснения сориентировались и вакцину поставили.

Правда, потом заставили сделать еще одну.

«По действующей сейчас международной шкале иммунитет считается надежным, если в крови человека содержится не менее 1000 БАУ на 1 мл. У меня было более 5600 БАУ. И тогда меня друг за дружкой начали вызывать руководители тех двух медучреждений, где я работаю. Они заявили, что мне необходимо делать вторую прививку. Я отреагировал, заявив, что не вижу в этом смысла, потому что уровень антител у меня и так зашкаливает. А они сказали, что тогда перестанут пускать меня на работу, потому что иначе их медучреждения будут оштрафованы государством, а штраф – до 500 тысяч рублей! Я пошел и сделал прививку...», - приводит слова доктора Бунова издание kazanfirst.ru .

Журналисты отправили запрос руководителю управления Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной, в котором попросили ответить, почему россиян в прививочных кабинетах не предупреждают о том, что уровень антител надо отслеживать и, если титр падает, надо вовремя обращаться за бустером. В ведомстве ответили, что вопрос в компетенции Минздрава РФ. А последнее, как известно, советует ориентироваться не на уровень антител, поскольку до сих пор нет по этому вопросу единого мнения специалистов, а на срок - ревакцинироваться следует через полгода после вакцинации или перенесенного заболевания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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