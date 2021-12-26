Врач Коровин рассказал о различиях контроля вакцинации в России и Великобритании

Врач Лев Коровин рассказал о том, чем отличается контроль за проведением вакцинации от коронавируса в России и в Великобритании. Его слова приводит ИА «Красная весна».

По словам медика, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения России (Росздрравнадзор) не делает достоянием общественности на регулярной основе отчеты о качестве вакцин и о побочных действиях, которые наблюдаются после вакцинации. Некоторые общественные деятели предполагают, что такая статистика и вовсе не ведется. В Британии же отчеты выходят ежедневно. Такая открытость, вне всякого сомнения, повышает доверие людей к вакцинации.

«В РФ при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения существует система отслеживания нежелательных реакций на лекарственные препараты. „Фармаконадзор“ построена по принципам, похожим на британскую систему „Желтая карта“. Но есть одно ключевое отличие: „Фармаконадзор“ не публикует регулярных отчетов подобно „Желтой карте“», — сообщил Коровин.

При этом в Великобритании данные по побочным эффектам после прививок поступают не только из больниц и пунктов вакцинации. Часто о них сообщают сами пациенты. Объем данных из разных источников позволяет гражданам лучше и объективнее оценить риски, которые несет в себе та или иная антиковидная вакцина, а также сложить представление об эффективности препарата.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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