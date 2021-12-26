Врач Коровин объяснил ценность доказательной медицины при вакцинации

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Врач Коровин объяснил ценность доказательной медицины при вакцинации
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

«Кому мешает «русская VAERS?». Так называется статья врача Льва Коровина, вышедшая из печати в газете «Суть времени». В ней доктор рассуждает о важности доказательной медицины, необходимой для более точного понимания соотношений рисков и пользы. Личный опыт одного человека, даже если он очень богатый, не позволит получить важную информацию.

Лев Коровин отметил, что имеющаяся информация о вакцинах  - вернее, ее недостаток - не позволяет обеспечить информированное согласие пациента. Врач не может быть уверенным в том, что, прививая пациента от коронавируса, он делает ему благо, а не причиняет вред здоровью. К тому же медик обязан принимать во внимание свободную волю пациента и его право самому принимать решения, касающиеся здоровья.

Но, увы, в нашей стране об этом в контексте вакцинации говорить не приходится. Коровин полагает, что сейчас на практике в России  людей оскорбляют, задействуют эмоции и страх смерти, передает rossaprimavera.ru.

Напомним: в России очень много противников вакцинации от коронавируса. Но, невзирая это, многие жители страны, те, которые привились, на собственном опыте убедились, что вакцина спасает жизни. Хотя от заражения, особенно на фоне распространения омикрон-штамма, защищает уже не так эффективно, как прежде.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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