Омикрон-вариантом коронавируса заразились даже трижды привитые участники закрытой научной конференции

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Омикрон-вариантом коронавируса заразились даже трижды привитые участники закрытой научной конференции
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Исследователи с Фарерских островов на сайте препринтов medRxiv разместили статью, которая позволяет представить силу заразности нового ковид-штамма «омикрон».

В публикации говорится о том, что в декабре нынешнего года в столице островного государства Торсхавне проходила закрытая научная конференция. Проник туда и омикрон. Причем новый штамм поразил 60 процентов участников мероприятия. Почти все они получили не только две прививки от коронавируса, но и усилили защиту бустерной дозой.

В ходе научной конференции несколько ученых пожаловались на то, что чувствуют некоторое недомогание. Их в срочном порядке протестировали на ковид. Всего было сделано 33 ПЦР-теста. У 21 человека коронавирус подтвердился. Причем исследование показало заражение именно омикрон-штаммом.

В статье говорится, что первые симптомы нового варианта, который появился в Южной Африке, начали появляться спустя три дня после того, как произошло заражение.

Исследователи полагают, что именно сокращением инкубационного периода омикрона и объясняется его высокая заразность.

Добавим, что все заразившиеся участники конференции заболевание перенесли в легкой форме - никаких осложнений и фатальных последствий зафиксировано не было.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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