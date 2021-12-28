Политик Демушкин: Власти задавили народ вакцинацией

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе 2021 года. Россияне пока не торопятся ставить прививку, хотя в большинстве регионов страны ввели систему QR-кодов. Политик и общественный деятель Дмитрий Демушкин высказал мнение о том, что нежелание россиян вакцинироваться является результатом некачественной рекламной кампании, давления и недоверия к власти. Введение обязательных QR-кодов только отталкивает граждан от государства, считает эксперт.

Государство допустило ошибку, когда четко и внятно не объяснило, зачем вакцинироваться и как это работает. Затем появились антиваксеры, которые стали результатом насильственной попытки это все внедрить. Люди всего до конца не поняли, и их стали принудительно вакцинировать. Безусловно, люди, которые имели некий социальный договор, готовы были увольняться с работы ради того, чтобы прививка стала политическим вопросом.

«Потому что передавили», сделал вывод Демушкин.

«Если вы заставляете человека прививаться, то берите на себя всю ответственность, делайте вакцинацию обязательной», отметил общественный деятель.

Он также высказал мнение о том, что QR-код и электронный контроль – это вообще не про прививки, поэтому грамотные и здравомыслящие люди этому противятся, пишет ОСН . Они выступают против того, чтобы их жизнь контролировалась камерой или QR-кодами. Такие граждане не желают, чтобы им определяли зоны допуска, разрешали вылететь или сесть в общественный транспорт. Демушкин отмечает, что если люди едут в метро на работу, то это лицемерно закрывать музеи и рестораны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей