Политик Демушкин: Власти задавили народ вакцинацией

Image 16+
Политик Демушкин: Власти задавили народ вакцинацией
Здоровье
Политик Дмитрий Демушкин

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе 2021 года. Россияне пока не торопятся ставить прививку, хотя в большинстве регионов страны ввели систему QR-кодов. Политик и общественный деятель Дмитрий Демушкин высказал мнение о том, что нежелание россиян вакцинироваться является результатом некачественной рекламной кампании, давления и недоверия к власти. Введение обязательных QR-кодов только отталкивает граждан от государства, считает эксперт.

Государство допустило ошибку, когда четко и внятно не объяснило, зачем вакцинироваться и как это работает. Затем появились антиваксеры, которые стали результатом насильственной попытки это все внедрить. Люди всего до конца не поняли, и их стали принудительно вакцинировать. Безусловно, люди, которые имели некий социальный договор, готовы были увольняться с работы ради того, чтобы прививка стала политическим вопросом. 

«Потому что передавили», сделал вывод Демушкин.

«Если вы заставляете человека прививаться, то берите на себя всю ответственность, делайте вакцинацию обязательной», отметил общественный деятель. 

Он также высказал мнение о том, что QR-код и электронный контроль – это вообще не про прививки, поэтому  грамотные и здравомыслящие люди этому противятся, пишет  ОСН. Они выступают против того, чтобы их жизнь контролировалась камерой или QR-кодами. Такие граждане не желают, чтобы им определяли зоны допуска, разрешали вылететь или сесть в общественный транспорт. Демушкин отмечает, что если люди едут в метро на работу, то это лицемерно закрывать музеи и рестораны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Врач Соловьев: Россияне не хотят вакцинироваться, потому что не доверяют власти и мало знают о вакцинах

Сегодня, 19:48

Политик Демушкин: Власти задавили народ вакцинацией

Сегодня, 13:58

Омикрон-вариантом коронавируса заразились даже трижды привитые участники закрытой научной конференции

Вчера, 20:58

Врач Коровин объяснил ценность доказательной медицины при вакцинации

26-12-2021, 23:33

Врач Коровин рассказал о различиях контроля вакцинации в России и Великобритании

26-12-2021, 19:03

Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных

26-12-2021, 11:58

Доктор Бунов: Мы рискуем никогда не победить пандемию

26-12-2021, 11:13

Главный врач Боткинской больницы: 10% привитых заболевают коронавирусом

26-12-2021, 09:23

Врач Крючков рассказал о риске внезапной смерти спустя месяцы после COVID

25-12-2021, 22:43

Малышева предупредила о рисках при вакцинации детей

25-12-2021, 19:43

Вирусолог Розанов призвал приблизить старт начала вакцинации детей от COVID-19 в России

25-12-2021, 13:23

Шафалинов назвал самую эффективную профилактику ковида

24-12-2021, 20:18

Препарат от коронавируса мог стать причиной роста смертности среди больных

24-12-2021, 16:58

Патологоанатом Снигур: летальность растет не от ковида, а от его осложнений

24-12-2021, 10:33

Малофеев высказался о вакцинации детей от коронавируса: «Если, не дай Бог!»

23-12-2021, 21:13

Доктор Зеленко, лечивший Трампа, назвал коронавирус биологическим оружием

23-12-2021, 20:18

Профессор Гундаров назвал преступлением создание вакцины за три месяца

23-12-2021, 12:23

Российский врач объяснила, почему заболеваемость от ковида растет несмотря на вакцинацию

23-12-2021, 11:43

«Кто-то захотел прекратить пандемию коронавируса». Спор о происхождении COVID-19

23-12-2021, 10:18

ВОЗ рекомендует не проводить повсеместную вакцинацию детей от коронавируса

23-12-2021, 09:13

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных
  • 26-12-2021, 11:58

Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных

Американская газета The Conejo Guardian опубликовала рассказы медсестер и медбратьев округа Вентура (штат Калифорния) о взрывном росте необъяснимых

Омикрон-вариантом коронавируса заразились даже трижды привитые участники закрытой научной конференции
  • Вчера, 20:58

Омикрон-вариантом коронавируса заразились даже трижды привитые участники закрытой научной конференции

Исследователи с Фарерских островов на сайте препринтов medRxiv разместили статью, которая позволяет представить силу заразности нового ковид-штамма

Доктор Бунов: Мы рискуем никогда не победить пандемию
  • 26-12-2021, 11:13

Доктор Бунов: Мы рискуем никогда не победить пандемию

Врач-инфекционист из Татарстана Юлий Бунов считает, что если в стране не станут отслеживать уровень антител в крови после перенесенного заболевания

Dagens Nyheter: большинство зараженных омикрон-штаммом в Дании являются полностью привитыми
  • Вчера, 16:58

Dagens Nyheter: большинство зараженных омикрон-штаммом в Дании являются полностью привитыми

Большая часть зараженных омикрон-штаммом коронавируса в Дании - полностью вакцинированные люди. Об этом говорится в публикации шведской газеты Dagens

У исламистов в Сирии появились зенитные ракеты большой дальности
  • Вчера, 11:48

У исламистов в Сирии появились зенитные ракеты большой дальности

В городе Дейр-Эз-Зор на территории Сирии местные силовики выявили схрон террористов Исламского Государства (террористическая организация,

3 тысяч рублей сгорят полностью: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты
  • Вчера, 09:28

3 тысяч рублей сгорят полностью: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты

До конца года следует получить выплату, введенную для определенной возрастной категории, поскольку она сгорит, если не будет использована. Это

Новости партнеров
Новости партнеров
Главный врач Боткинской больницы: 10% привитых заболевают коронавирусом
  • 26-12-2021, 09:23

Главный врач Боткинской больницы: 10% привитых заболевают коронавирусом

Даже после вакцинации существует вероятность заражения коронавирусной инфекцией, рассказал главный врач Боткинской больницы Денис Гусев. В беседе с «

Врач Коровин объяснил ценность доказательной медицины при вакцинации
  • 26-12-2021, 23:33

Врач Коровин объяснил ценность доказательной медицины при вакцинации

«Кому мешает «русская VAERS?». Так называется статья врача Льва Коровина, вышедшая из печати в газете «Суть времени». В ней доктор рассуждает о

Огромные колонны российской военной техники замечены возле границ Украины
  • Вчера, 22:33

Огромные колонны российской военной техники замечены возле границ Украины

В сторону северной украинской границы выдвинулась российская техника. Речь идет о десятках армейских грузовиков с реактивными системами залпового

Focus: цены на электроэнергию растут, газовый рынок Европы контролирует Россия
  • 25-12-2021, 20:58

Focus: цены на электроэнергию растут, газовый рынок Европы контролирует Россия

Немецкое издание Focus посвятило статью энергетическому кризису в Европе. Как отмечается в публикации, этой зимой в европейских странах может

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться