Врач Соловьев: Россияне не хотят вакцинироваться, потому что не доверяют власти и мало знают о вакцинах

Многие россияне не доверяют нынешней власти, поэтому не спешат вакцинироваться от коронавируса. Ограничительные меры вызывают возмущение у многих, поскольку введение системы QR-кодов нарушило привычный ритм жизни россиян. Кроме того, граждане сомневаются в пользе вакцинации.

Ранее уральский врач Александр Соловьев, который поддерживает идею массовой вакцинации, упрекнул власти в том, что они мало делают для того, чтобы остановить распространение инфекции.

Соловьев подчеркнул, что про российский «Спутник V» больше информации приходит из-за рубежа, а в самой России исследований эффективности вакцины недостаточно. К тому же российский препарат все еще не одобрила ВОЗ.

Обычные граждане, на которых ежедневно вываливается слишком много вранья, в сложившийся ситуации относятся к вакцинам, как к политическому решению, которое было принято не ради заботы о здоровье граждан. Говоря о причинах нежелания ставить прививку, люди заявляют об отсутствии уверенности в эффективности вакцины, боязни побочных эффектов и действиях власти, вызывающих сомнение. Так ответили граждане, у которых, как выяснилось, нет проблем со здоровьем и нет вредных привычек.

Власти пытаются добиться коллективного иммунитета путем массовой вакцинации. Но при этом ущемляются конституционные права граждан. Так, в Челябинской области действуют QR-коды для посещения общепита, торговых центров, театров и кинотеатров, что уже привело к снижению потока посетителей в эти заведения. То есть прививочная кампания наносит экономический ущерб. В нынешней ситуации федеральная власть перекладывает ответственность за непопулярные решения на губернаторов.

Согласно результатам опроса Левада-центра (выполняет функцию иностранного агента), деятельность правительства страны одобряют 49 % опрошенных, губернаторам доверяют 58 %, 41 % доверяют Госдуме.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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