Академик РАН Зверев заявил о бесполезности QR-кодов в борьбе с COVID

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Академик РАН Зверев заявил о бесполезности QR-кодов в борьбе с COVID
Здоровье
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев инициативу с введением в России QR-кодов для борьбы с распространением коронавируса оценивает критически.

По его словам, еще в самом начале, когда в регионах только начали их внедрять, было понятно, что это «провальная затея». Руководство субъектов Федерации попросту поддалось «административному восторгу», хотя на практике наблюдались и технические проблемы, не говоря уже о неприятии данной меры обществом.

Идея внедрить «куары» в общественных местах в масштабах всей страны также не может считаться блестящей, так как она проблему с распространением вируса не решит.

«Тут вообще всё странно: по мысли авторов закона, мы можем пойти в ресторан, а в музей или в театр — не можем. Но мы же все посещаем и те, и другие заведения, знаем, как там всё организовано. Я считаю, что везде можно сделать так, чтобы было безопасно», — высказался Виталий Зверев в беседе с ОСН.

Он также напомнил, что в мире уже были зафиксированы случаи, когда на массовое мероприятие приходили исключительно привитые люди с QR-кодами, а потом выяснилось, что там они заразились коронавирусом. Притом, не у всех инфицированных заболевание протекало в легкой форме.

«Я не знаю: может быть QR-коды для чего-то и нужны. Но только не для борьбы с КВИ», — отметил собеседник издания.

В заключение он назвал идею с введением кодов на транспорте «совершенно безумной», подчеркнув, что россиянам очень повезло, что в Госдуме именно так к ней и отнеслись.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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