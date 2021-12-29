Профессор Сколтеха Северинов: аденовирусные и мРНК-вакцины не действуют на омикрон

Аденовирусные и мРНК-вакцины почти не защищают от заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в интервью информационному агентству «SM.News» сообщил биолог, профессор Сколтеха Константин Северинов.

По его словам, новый вариант ковида может очень умело уходить от защиты, сформированной в результате вакцинации. Предварительные данные указывают на то, что антитела, сформировавшиеся после таких аденовирусных вакцин, как «Спутник», AstraZeneca, Johnson & Johnson, и препаратов на основе мРНК Moderna и Pfizer, на омикрон либо вообще не воздействуют, или воздействуют крайне слабо.

«Предварительные данные, которым пока можно верить только с оговорками, указывают на то, что сыворотки крови, содержащие антитела, выработанные на существующие вакцины, мРНКовые или аденовирусные, на «Омикрон» действуют хуже, а в ряде случаев совсем не действуют. Это значит, что с точки зрения ухода из-под действия иммунного ответа, выработанного на стартовый уханьский штамм, омикрон оказался более приспособленным, и это плохая новость», – пояснил Северинов.

В РФ омикрон-штамм коронавируса уже проник. Причем, зафиксированы не только завозные случаи, но и заражение новым южноафриканским вариантом внутри страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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