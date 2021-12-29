Медсестры в США рассказали о сердечных приступах, тромбообразовании и инсультах после вакцинации от коронавируса

Газета The Conejo Guardian, которая выходит в округе Вентура (Калифорния, США), разразилась очередным разгромным материалом о последствиях вакцинации от коронавируса. Журналисты пообщались с медицинскими сестрами и братьями реанимации в отделении интенсивной терапии больницы, и пришли к выводу, что среди привитых от коронавируса наблюдается еще одна эпидемия - «сердечная».

Так много, как сейчас, людей с сердечными приступами, тромбозами и инсультами, в больницу ранее не поступало.

Медики склонны связывать рост числа сердечно-сосудистых больных с вакцинацией от коронавируса - но только в разговорах между собой.

Официально врачи предпочитают молчать. Средний персонал пояснил изданию , что причина проста - они боятся потерять лицензии.

Медсестры и медбратья, которых вынудили вакцинироваться, наблюдая за «эпидемией инфарктов и инсультов», опасаются бустерных прививок. Многие именно сейчас осознали, какие опасности могут таить в себе экспериментальные препараты.

Медики боятся не только за себя, но и за детей, которых в США сейчас активно прививают.

Некоторые готовы даже пойти на крайние меры и забрать отпрысков из школы для обучения на дому или переехать из Калифорнии во Флориду, где такого ярого принуждения к вакцинации не наблюдается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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