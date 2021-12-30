Директор Bayer заявил, что вакцины от COVID-19 это генная терапия

Вакцинация от коронавируса с применением мРНК-препаратов на самом деле является «генной терапией», заявил исполнительный директор Bayer Стефан Элрих. О его выступлении на Всемирном саммите здравоохранения World Health Summit, который прошел в Берлине, пишет medicine.news.

Элрих подчеркнул, что вакцинами эти препараты решили назвать для того, чтобы не отпугивать людей от них, поскольку если бы при продаже они маркировались в соответствии с тем, чем являются на самом деле, желающих вакцинироваться было бы еще меньше, чем сейчас.

«Я всегда люблю повторять: если бы два года назад мы задали бы общественности вопрос: «А вы бы хотели принять генную или клеточную терапию и ввести это в своё тело?» - у нас, вероятно, было бы 95% отказов», - сказал Стефан Элрих.

Авторы статьи в medicine.news утверждают, что вакцины от коронавируса будут использоваться для создания «новой расы рабов», которой сможет управлять искусственный интеллект.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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