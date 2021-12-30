В Канаде обнародовали статистику по «омикрону»: разницы между вакцинированными и непривитыми нет

В провинции Онтарио (Канада) обнародовали свежую статистику по омикрон-штамму коронавируса. Из нее следует, что вероятность заражения новым вариантом у привитых и непривитых людей примерно на одном уровне.

Согласно статистике, в стране зафиксировано почти 9 тысяч случаев омикрон-ковида. Из этого числа 16% зараженных оказались непривитыми, а 70% - полностью вакцинированными. В 12% случаев статус вакцинации оказался неизвестным.

Кто-то после ознакомления с данными показателями возразит: мол, больше болеют вакцинированные, но здесь стоит смотреть на степень охвата населения прививками.

В Канаде полностью привито 76% населения страны, невакцинированных - порядка 18%.

В рассматриваемом периоде было на 1-2% меньше вакцинированных и на столько же больше людей, не получивших вакцины, пишет «Накануне.ру».

Стоит принять во внимание и тот факт, что в провинции Онтарио проживает порядка 40% всего населения Канады. А это значит, что проценты по данному региону вряд ли отличаются от общих по стране. Стало быть, вероятность заражения омикроном у привитых и непривитых практически идентична, особенно у молодых людей. Почти половина случаев заражения приходится на лиц в возрасте от 20 до 40 лет. В 74% зараженных наблюдались симптомы, у 7% омикрон-штамм ковида протекал в бессимптомной форме.

Разницы в заболеваемости между мужчинами и женщинами не замечено. О смертельных исходах не сообщается.

Напомним, ученые признали, что омикрон-переносится легче, чем варианты-предшественники. В то же время он намного заразнее и инфицирует всех подряд, невзирая на то, привит человек или нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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