Профессор Редько: QR-коды не создадут свободные от коронавируса зоны

Введение QR-кодов не гарантирует формирование свободных от инфекции зон, уверен доктор медицинских наук, профессор Александр Редько. Он опасается, что существует риск ухудшения ситуации при повсеместном введении QR-кодов, передает Общественная служба новостей .

Редько обратил внимание всех на то, что вакцинация не защищает от заражения. И об этом открыто говорят разработчики вакцин, в том числе самой популярной в России вакцины «Спутник-V».

«Исходя из этого заявления планируемая QR-кодификация населения не будет создавать зон свободных от носителей инфекции», – сказал Редько.

В том варианте, который предлагается к внедрению, система может даже способствовать распространению инфекции.

«Более того, у людей «охранительные режимы» уходят, они думают, что все вокруг здоровенькие, всё хорошо. Хотя мы понимаем прекрасно, что и вакцинированные могут быть носителем и заражаться. Мы понимаем прекрасно, что QR-коды будут выдавать людям недавно переболевшим, и будут выдавать тем, у кого есть «отвод», - сказал Редько.

Он подчеркнул, что люди, приходя в различные заведения, куда будут пускать по QR-кодам, начнут игнорировать противоэпидемиологические меры, и в итоге заболеваемость снова начнет расти.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей