Профессор Шафалинов: омикрон создан искусственно

Омикрон-штамм коронавируса продолжает распространяться по миру. В Великобритании установлен очередной рекорд по новым случаям COVID-19 – почти 120 тысяч зарегистрировано. Омикрон менее летальный, но более заразный. И на это указывает меньшее количество госпитализаций. Многие эксперты удивлены: слишком уж вовремя появился данный вариант. Они уверены, что не природа его создала, а ученые - в лабораториях.

Российский военный врач, профессор Владислав Шафалинов также склоняется к этому, потому как, подчеркивает он, мутации с такой скоростью не могут происходить.

«У меня с самого начала, с самого первого штамма, не было сомнений в том, что этот вирус имеет искусственное происхождение. А сейчас многие академики вполне обоснованно заявили о том, что "омикрон", по их мнению, искусственно созданный штамм, потому что мутации с такой скоростью, как в случае с "омикроном", не происходят», - сказал доктор медицинских наук, выступая на программе «Вакцина правды» на телеканале «ЦарьГрад» .

Владислав Шафалинов напомнил, что каждый эпидпроцесс завершается снижением вирулентности патогена, возможно, увеличением контагиозности. В случае с коронавирусом это сейчас и происходит.

«Я очень надеюсь, что "омикрон" – это штамм, который, возможно, закончит эпидемию, не вызывая летальности и других неприятных моментов», - заключил Шафалинов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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