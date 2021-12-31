Доктор Продеус описал, какие проблемы бывают после вакцинацией Pfizer и AstraZeneca

Врач-иммунолог Андрей Продеус указал на побочные эффекты, которые могут возникнуть после применения препаратов Pfizer и AstraZeneca при вакцинации детей и подростков.

Ученый отметил, что спектр и тяжесть побочного эффекта во многом зависит от наличия хронических патологий у пациента, однако некоторые «побочки» могут быть общими для большинства привившихся. Об этом информирует «ОСН».

Доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сообщил, что программа по вакцинации детей мРНК-вакцинами активно применяется во всем мире. При этом ученые отмечают, что такие препараты могут вызывать долгосрочный побочный эффект в виде миокардита, причем такое осложнение фиксируется преимущественно у мальчиков 15-16 лет.

Продеус подчеркнул, что ни одного летального исхода вследствие появления такой «побочки» выявлено не было, поэтому необходимо принять как данность вероятность возникновения такого осложнения.

«Это статистический факт, что у мРНК-вакцин Pfizer и AstraZeneca может проявляться побочка в виде миокардита. Это не должно пугать родителей или подпитывать идеи антиваксеров, но население должно понимать, что такие последствия могут быть обусловлены особенностями структуры указанных препаратов», - сообщил Андрей Продеус.

Ученый подчеркнул, что клинические исследования в сфере применения вакцин Pfizer и AstraZeneca для детей продолжают идти полным ходом, и возможно ученые смогут определить, каким образом можно избежать «побочки» в виде миокардита при вакцинации детей от коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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