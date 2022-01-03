Священник Духович заявил, что настоящий христианин не может отказываться от вакцинации

Руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович заявил, что вера не является основанием отказа от вакцинации.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что христианин не может отказываться от вакцинации из любви к ближнему. Если нет медицинских противопоказаний, то вакцинироваться необходимо. Но и принуждать к вакцинации неправильно, уверен Духович.

«Как мне кажется, мы должны все время говорить о том, что суть христианства - в любви, это религия любви к Богу и человеку. Если человек отказывается от вакцинации по личным соображениям, то, несмотря на весомость его аргументов, он подвергает опасности своих ближних», - сказал Духович.

Духович подчеркнул, что все люди ответственны за своих ближних и должны нести добро, а не зло. Вакцинация – это возможность защитить своих ближних от заражения коронавирусом. Тем же, кто не хочет вакцинироваться, он рекомендовал максимально ограничить контакт с другими людьми, чтобы не создавать для них дополнительные риски.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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