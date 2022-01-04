Вице-президент РАН: ежедневное число заражений COVID-19 в мире удвоилось, но летальность снизилась

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Вице-президент РАН: ежедневное число заражений COVID-19 в мире удвоилось, но летальность снизилась
Здоровье
Вице-президент РАН, профессор Алексей Хохлов

Как изменилась пандемия COVID-19 из-за нового штамма «омикрон» рассказал вице-президент РАН, профессор Алексей Хохлов.

Он отметил, что сейчас продолжает расти число случаев заражения по всему миру. За две недели, рассказывает Хохлов, штамм «омикрон» стал доминирующим и резко изменил ситуацию.

«За две недели ежедневное число заражений в мире удвоилось и составило 176 случаев на миллион жителей (рост на 217%). Такие темпы роста беспрецедентны. За две недели ежедневное число заражений в мире удвоилось и составило 176 случаев на миллион жителей (рост на 217%)», - отмечает Хохлов.

Он добавил, что такие темпы роста COVID-19 еще не наблюдались при других штаммах. Но важно то, что новый штамм, утверждает Хохлов, менее летальный. На общем фоне резкого роста заболеваемости смертность снизилась на 10%. Это самый низкий показатель летальности.

К тому же, по словам ученого, в числе умерших подавляющее большинство тех, кто заразился штаммом «дельта» еще до того как «омикрон» стал доминирующим.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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