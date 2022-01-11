Вассерман рассказал о пользе от вакцинации для здоровья мозга

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Вассерман рассказал о пользе от вакцинации для здоровья мозга
Здоровье
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман

Чтобы сохранить здоровье сосудов мозга, необходимо вакцинироваться против коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он пояснил, что коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на сосуды человека, от которых зависит качество работы мозга. Вассерман считает, что вакцинация куда надежнее, чем лечиться в случае заражения. Прививка от коронавируса позволит сохранить здоровье сосудов мозга, считает Вассерман.

«Профилактика лучше лечения. Ведь профилактика, грубо говоря, требует от организма гораздо меньших ресурсов, чем лечение. От любой болезни лучше привиться, чем лечиться», — заявил публицист. 

Ранее депутат сказал, что в стране необходимо ввести локдаун для невакцинированных. Вассерман полагает, что подобные меры нужны для защиты самих непривитых, так как новые штаммы могут обходить даже хороший иммунитет. Помимо прочего, публицист высказал мнение о том, что за российскими антипрививочниками могут стоять американская фармакологическая корпорация Pfizer и ряд других западных фармкомпании.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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