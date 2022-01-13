Выявляемость онкологических заболеваний в Санкт-Петербурге во время пандемии резко снизилась

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Выявляемость онкологических заболеваний в Санкт-Петербурге во время пандемии резко снизилась
Здоровье / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

За время пандемии в Санкт-Петербурге существенно снизилась выявляемость онкозаболевалений. Параллельно медики стали больше выявлять больных с запущенными стадиями рака, пишет «КП. Петербург».

Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Петрова Минздрава РФ Алексей Беляев связывает это с приостановкой диспансеризации. Безусловно, сыграло свою роль в этом и то, что из-за коронавируса многие горожане до последнего откладывают обследование.

«Обычно в Петербурге выявляли 23-24 тысячи новых онкологических больных. В 2020 и 2021 было на 1,5 тысячи меньше», - сообщил Беляев.

Он добавил, что в 2021 году только 56,7% новых случаев рака, которые выявлены, обнаруживались на первой и второй стадиях. Остальные - на запущенных. 

Беляев также рассказал, что порядка 18% онкобольных в городе на Неве скончались в первый же год после того, как им был поставлен неутешительный диагноз.

Еще год назад специалисты Минздрава указывали, что пандемия новой коронавирусной инфекции в России значительно ухудшила статистику по выявлению рака на ранних стадиях. Как следствие, выросло количество случаев на стадиях, которые уже не поддаются лечению.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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