Терапевт Водовозов: ковид-цунами Россию накроет к концу января

Врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов ответил на вопрос журналистов о том, когда Россию накроет ковид-цунами, спровоцированное распространением омикрон-штамма коронавируса.

«Скорее всего до конца января, да», — приводит слова медика издание «Комсомольская правда».

Алексей Водовозов полагает, что речь может идти уже не о десятках тысяч зараженных, а минимум о сотне.

«Что касается России, то мы упремся в емкость медицинских лабораторий. Цифры заболеваемости будут зависеть от того, сколько тестов мы будем в состоянии сделать. Но то, что количество заражений в сутки будет шестизначным, это точно», - заверил научно-медицинский эксперт, выступая в программе «Антиковид» на радио «КП».

Водовозов отметил, что на рост госпитализации и заражений будут оказывать влияние различные факторы, в первую очередь - ограничительные меры. От комплексного выполнения будет зависеть достаточно много. Это защитные маски, а в идеале - респираторы, социальная дистанция и регулярная обработка рук - о ней многие уже подзабыли, хотя в метро и установлены удобные диспенсеры.

Вторая часть - тяжелые осложнения инфекции, госпитализации и летальные исходы. Их количество напрямую зависит от охвата населения вакцинацией, заключил врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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