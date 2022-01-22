Врач Крючков спрогнозировал, как поведет себя новый штамм коронавируса ВА.2

Новый штамм коронавируса BA.2, который произошел от омикрона, начал активно распространяться по территории Филиппин и Дании. На очереди - Южноафриканская республика, Индия, Швеция. Чем опасен подвид омикрона и как себя поведет? Своим прогнозом в разговоре с «МК» поделился иммунолог Николай Крючков.

«У ВА.2 есть отличия от «предка». Небольшие, но вызывающие беспокойство. Так, к примеру, в Дании он уже начинает вытеснять другие штаммы «Омикрона». А ведь сначала волна смешанного «Омикрона» вела к спаду заболеваемости, – датчане, заболевавшие по 3,5 тысячи на 1 миллион в день, полагали, что у них точно начался перелом», - говорит врач.

Однако омикрон второй версии буквально через неделю спровоцировал новый всплеск заболеваемости и начал вытеснять штаммы, в том числе и своего «предка», потому что, подчеркивает иммунолог, даже невзирая на то, что «двойка» от «единицы» мало чем отличается, изменений все же достаточно для того, чтобы она стала самой сильной из всех в линии омикронов.

Крючков склоняется ко мнению, что о завершении пандемии на омикроне говорить еще слишком рано. Эта линия еще может преподнести немало сюрпризов, в том числе неприятных. Тем не менее, патогенность на почве высокой контагиозности снижается, и свет в конце данного пандемического туннеля все же просматривается.

Хотя в первое время, невзирая на снижение летальности заболевания, смертность от него может расти за счет очень большого роста заражаемости, предупредил Крючков.

Что касается России, иммунолог допускает рост новых случаев еще на протяжении 3-4 недель - до 100 тысяч новых случаев за сутки, а затем постепенный спад до 30 тысяч суточных заражений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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