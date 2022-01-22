Минздрав РФ не будет открыто сообщать данные о летальности после вакцинации от COVID-19

В Министерстве здравоохранения России растолковали, почему не публикуется статистика по летальным исходам от коронавируса среди вакцинированных. В ведомстве заявили, что такие данные могут спровоцировать негативное отношение граждан к прививкам, пишет «Московский комсомолец».

«Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией. Также они могут вызвать негативное отношение к вакцинации», - так ответил Минздрав депутату Государственной Думы Владимиру Плякину («Новые люди») на поданный им запрос.

Парламентарий опубликовал ответ в своем Телеграмм-канале .

В нем также идет речь о том, что нежелательных реакций на вакцину наблюдается крайне мало - они фиксируются только у 0,018% получивших прививки, и это не выходит за рамки инструкций по применению. Также с начала использования антиковидной вакцины «Спутник V» в стране не зафиксировано ни одной смерти непосредственно от прививки для профилактики COVID-19.

На текущий момент в стране привиты от коронавируса порядка 78 миллионов человек. Заражаются коронавирусом среди вакцинированных примерно 4%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей