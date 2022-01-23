Инфекционист Тимаков: вакцинация подростков слабо поможет в борьбе с новой волной COVID-19

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Инфекционист Тимаков: вакцинация подростков слабо поможет в борьбе с новой волной COVID-19
Здоровье
Фото из открытых источников

Начинать вакцинацию подростков от COVID-19 в России сейчас нецелесообразно, так как такой шаг вряд ли возымеет высокую эффективность в борьбе с новой волной коронавируса. К такому мнению склоняется ведущий российский инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, давать старт подростковой вакцинации необходимо было раньше, когда омикрон только появился (а это конец ноября 2021 года, - авт.). Но время было упущено.

«Сейчас уже идет рост заболеваемости, и практически все детские коллективы находятся в контакте, и все школы уже проконтактировали с этим штаммом, а для того, чтобы выработался иммунитет, нужно, чтобы прошел месяц - полтора», - пояснил Евгений Тимаков в своем интервью агентству ТАСС.

Сейчас же, по словам медика, многие больницы страны «уже заполнены детьми», так как омикрону свойственна высокая контагиозность - один человек способен заразить десятерых. И если начать массовую вакцинацию подростков сейчас, она не будет иметь высокой эффективности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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