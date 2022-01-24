Немецкий вирусолог Гертнер назвала дальнейшее распространение омикрона началом конца

Началом конца пандемии коронавируса назвала дальнейшее распространение омикрон-штамма эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер. Заявление немецкий специалист сделала 24 января в беседе с агентством DPA, передает ТАСС .

«Я бы не удивилась. Честно говоря, я предполагаю, что “омикрон” – это начало конца», — сказала немецкий вирусолог.

Гертнер добавила, что утверждать с точностью этого нельзя, но опыт предыдущих пандемий позволил убедиться, что человечество, рано или поздно, но в любом случае вернется к привычной нормальной жизни.

Барбара Гертнер считает, что в случае с коронавирусом случиться это может уже в начале 2023 года. Патоген, развиваясь и мутируя, становится все более заразным, но при этом и менее опасным, а это самое главное сейчас.

«Вирусы имеют преимущество в распространении, если они почти неактивны, но легко передаются. Так что неудивительно, если дела пойдут именно в этом направлении», — заключила немецкий вирусолог.

С новым коронавирусом человечество живет уже более двух лет. О вспышке нового заболевания Китай объявил 31 декабря 2019 года. К настоящему моменту в мире зафиксировано почти 350 миллионов случаев заражения. С новым заболеванием не справились и умерли 5,6 миллионов жителей планеты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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