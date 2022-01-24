Российский врач Кашаба: нас ждут большие откровения о вакцинах против коронавируса

Международный уголовный суд в Гааге приступил к рассмотрению материалов, поступивших по итогам крупнейшего международного расследования с участием британской полиции о безопасности применения вакцин Pfizer и Moderna против коронавируса. В них утверждается, что над людьми, фактически, проводили своего рода эксперимент, поскольку не была проведена третья фаза клинических испытаний. Все испытания еще продолжаются и должны финишировать ближе к 2023 году.

Врач-педиатр Игорь Кашаба считает, что у авторов иска (а это доктор медицины Сэм Уайт, представители закона Филип Хайленд и Лоис Бейлисс, полицейский Марк Секстон) для инициирования такого расследования были все основания.

В первую очередь, потому что речь идет о новых вакцинах - на основе мРНК. Pfizer и Moderna по своей сути представляют из себя комбинацию из аминокислот, которые вынуждают клетку иммунной системы вырабатывать те или иные антигены.

В данном случае важно не это, а то, что мРНК-технология - новая и не опробованная, со всеми вытекающими рисками, главный из которых - незнание людей о возможных последствиях.

«И в связи с тем, что этот этап клинических испытаний не был пройден, сейчас им как раз инкриминируется то, что определенные властные структуры под жёстким общественным и медийным пошли на поводу у данных компаний и ввели всеобщую вакцинацию», - пояснил Кашаба в беседе с нашими коллегами из телеканала «ЦарьГрад» .

Педиатр заверил, что если будет политическая воля, делу в Гааге дадут ход. И в этом случае человечество «ждут еще большие откровения».

А вот сюрпризов с российскими антиковидными вакцинами не ожидается, так как они созданы на основе не новейших, а проверенных технологий, и являются абсолютно безопасными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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