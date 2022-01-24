Вирусолог Альтштейн объяснил недоверие граждан в России к вакцинам от коронавируса

Нелепые слухи о вакцине и осложнениях после нее, отсутствие тяжелых больных коронавирусом перед глазами - это факторы, которые лежат в основе нежелания россиян прививаться от коронавируса. Такого мнения придерживается российский вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, россияне видят, что трупы заболевших и умерших от коронавируса на улицах «не валяются», а подавляющее большинство людей даже больных не видят.

«Если бы они видели, как бывает при натуральной оспе, при чуме, когда люди могут умирать в каждом доме, я думаю, что они действительно задумались», — заявил профессор вирусологии, беседуя с News.ru .

Сомневающихся также смущает позиция Запада, который доныне не признал российские вакцины от СOVID-19.

В сети порой тоже отбивают желание вакцинироваться, так как очень активно распространяются слухи о связи вакцин с генной инженерией. Некоторые специалисты пытаются «хайпануть» на теме опасности вакцин, раздавая интервью о якобы опасности вакцинных препаратов.

В результате такой опасный «антураж» приводит к тому, что люди не видят для себя реальной опасности. А меж тем она никуда не делась и на самом деле существует, напомнил Альтштейн.

Вакцинация, как бы это банально не звучало, продолжает сохранять жизни, оберегая привитых от протекания заболевания в тяжелых формах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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