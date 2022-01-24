В Ленинградскую область поставили первую партию вакцины «Спутник-М» для детей

Первые семьсот двадцать компонентов вакцины доставлены на государственные склады региона. Предполагается, что необходимо ещё сорок восемь подобных поставок препарата.

По сообщению официального телеграм-канала региональной администрации, пилотная партия «Спутника-М» размещена на складе государственного предприятия «Ленфарм». Пока небольшая - всего потребности Ленинградской области оцениваются в тридцать пять тысяч комплектов вакцины для профилактики коронавируса среди подростков от двенадцати до семнадцати лет.

Напомним, что согласно изначальным планам поступление первой партии должно было состояться ещё в конце прошлого года. «Спутник-М» создавался на базе «Спутника-V» путём уменьшения количества антигенов, в нём снижена дозировка активного вещества.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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