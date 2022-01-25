В центре Гамалеи призвали вакцинировать подростков от ковида без согласия родителей

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В центре Гамалеи призвали вакцинировать подростков от ковида без согласия родителей
Здоровье
Фото из открытых источников

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил о том, что нет необходимости спрашивать разрешения родителей для вакцинации детей от коронавируса.

В России разрешена вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса препаратом «Спутник М», пишет MSK1.RU. Учитывая то, что в стране пандемия и дети тоже могут тяжело болеть, и даже умирать от коронавирусной инфекции, важно их защитить.

«В стране пандемия. Дети тоже могут тяжело болеть и умирать, хотя, к счастью, это не так сильно выражено. И вакцина может от этого защитить. Второй момент: нужно закрыть вирусу путь, потому что дети — важный элемент его распространения», - сказал Альтштейн.

Он добавил, что родители часто принимают решения за своих детей, но не всегда эти решения верные. Поэтому в нынешней ситуации, когда «государство эту вакцину проверило и испытало», ее следует применять для вакцинации детей.

В качестве примера он привел ситуацию с вакцинацией от дифтерии и столбняка. Хотя такие прививки добровольны, если их нет, то ребенка не возьмут ни в школу, ни в сад.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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