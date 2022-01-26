Пульмонолог Кривоногов рассказал, чем будут лечить омикрон-штамм COVID-19 в России

С начала пандемии схемы лечения коронавируса и применяемые препараты изменились, поскольку коронавирус мутировал, а новые штаммы влияют на здоровье иначе, чем тот, с которым столкнулось человечество.

Сейчас миру приходиться бороться с «Омикроном», который, как показывает статистика, не такой тяжелый, как «Дельта». Тем не менее, при любом штамме коронавируса важно лечиться под наблюдением врача, пишет Царьград .

В России сейчас существует 14 рекомендованных схем лечения коронавирусной инфекции, в которые постоянно вносят изменения. Глава Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции, врач-пульмонолог «Новой больницы» Алексей Кривоногов рассказал, что препараты, применяемые для лечения коронавируса, можно разделить на несколько групп.

Так, применяются противовоспалительные лекарства, но только в случае, если инфекция провоцирует гипервоспаление и может угрожать жизни пациента. К таким препаратам относится дексаметазон. Но также могут применяться так называемые таргетные препараты, наиболее популярные из них тоцилизумаб и сарилумаб. Они жизненно необходимы, когда возникает полиорганная недостаточность.

В прошлом году начали назначать будесонид. Его применяют в качестве дополнительной терапии, если пациент проходит лечение дома.

Что же касается штамма «Омикрон», то каких-либо отдельных рекомендаций касательно лечения данного штамма нет. Но врачи ожидают, что вскоре появятся в доступе новые русские препараты, тот же мир-19. Это лекарство, обещают его разработчики, будет универсальным против различных вариантов SARS-Cov-2.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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