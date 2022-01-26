Педиатр Кашаба предостерег от вакцинации детей на фоне распространения омикрона

Педиатр Игорь Кашаба предостерег от вакцинации детей на фоне распространения омикрона. Он подчеркнул, что в период активной фазы пандемии вакцинация подростков может быть опасной.

Как известно, из-за вспышки коронавируса тысячи российских школьников вновь были переведены на дистанционное обучение, о чем упомянул экономический обозреватель канала «Царьград» Юрий Пронько.

В ряде учебных учреждений крупных городов на карантине находятся больше половины учащихся. В этой связи родители выражают опасение по поводу того, что в ближайшее время школы вновь могут полностью перейти на удаленку. Школы Орловской области уже переведены на дистант на период с 24 по 29 января. На Ямале ученики 1-8-х классов занимаются онлайн. Ввести ограничения планируют и власти других регионов, пишет tsargrad.tv .

Но эксперты считают, что массово переводить школьников на удаленный формат обучения в большинстве областей поздно. Не поможет в этой ситуации и вакцинация подростков, отмечают эксперты.

Между тем результаты опроса SuperJob указывают на то, что каждый третий родитель в России выступает за прививание своих детей. Как оказалось, доля взрослых, поддерживающих вакцинацию подростков, увеличилась с 26% до 33%, однако они все также остаются в меньшинстве. Как отметил Игорь Кашаба, в журнале Lancet специалисты пишут, что вакцинировать детей нужно за полтора-два месяца до новой волны пандемии. Сейчас же в России начался рост до 67 тысяч заболеваний в сутки. То есть, вакцинация детей уже не имеет смысла, так как они находятся в состоянии возможного носительства инфекции. А при носительстве прививать как детей, так и взрослых нельзя.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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