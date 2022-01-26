Вирусолог Анатолий Альтштейн усомнился в эффективности противовирусных препаратов

Международный уголовный суд в Гааге приступил к рассмотрению материалов, поступивших по итогам крупнейшего международного расследования с участием
Российским пенсионерам, которые заработали стаж до 1991 года, сообщили хорошую новость. Пожилым гражданам рассказали о возможности перерасчета выплат
В адрес губернатора Петербурга Александра Беглова направлено коллективное обращение деятелей культуры из-за некачественной уборки снега и отсутствие
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в качестве самопиара рассказал студенческому сообществу о развитии деятельности волонтеров и
Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
Власти Санкт-Петербурга закрыли 20 заведений общепита и оштрафовали более 100 посетителей из-за нарушения антиковидных ограничений Смольного. В связи
Основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на официальной странице в YouTube новый клип, в котором указал на коммунальные проблемы
Мусорной реформы в Санкт-Петербурге как таковой нет. Наблюдается передел рынка отходов, заявил активист и участник движения «Центральный район за
Блогер Илья Варламов пригласил петербургского губернатора Александра Беглова лично оценить качество уборки снега и наледи во время совместной пешей
Петербуржцев возмутил очередной отчет Комблага на официальной странице комитета во «ВКонтакте». В понедельник коммунальщики отчитались о якобы
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