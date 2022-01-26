Вирусолог Анатолий Альтштейн усомнился в эффективности противовирусных препаратов

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Вирусолог Анатолий Альтштейн усомнился в эффективности противовирусных препаратов
Здоровье
Фото из открытых источников

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сомневается в том, что существующие противовирусные препараты эффективны против COVID-19 и гриппа.

Он подчеркнул, что не стал бы пользоваться этими препаратами для профилактики, поскольку не располагает данными, которые бы показывали их эффективность в обеспечении защиты от заражения гриппом или коронавирусом, передает URA.RU.

«Когда врач вам уже выписывает эти препараты и вы заболели, то тут, как говорится, некуда деваться. А самим принимать эти препараты совершенно неправильно», - заявил Альтштейн.

Он добавил, что для профилактики заражения стоит максимально дистанцироваться  и работать удаленно, носить маски. Но препаратов, которые бы надежно защищали от заражения нет, при этом любой препарат в той или иной мере токсичен.

Согласен с этим и врач-высшей категории Алексей Водовозов. Он добавил, что в теории возможно российский «Мир-19» будет защищать от коронавируса. Но пока по нему мало исследований, чтобы однозначно заявлять о том, что он поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Водовозов добавил, что даже от гриппа на данный момент нет высокоэффективных противовирусных лекарств. Поэтому вакцинация остается единственной эффективной профилактической мерой от вирусных заболеваний.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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