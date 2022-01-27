Руководство Петербурга отложило обсуждение вопроса об отмене коронавирусных ограничений

Согласно заявлению главы комитета по промышленной политике Кирилла Соловейчика, петербургские власти смогут вернуться к обсуждению вопроса об отмене ковид-ограничений только в том случае, если заболеваемость коронавирусом покажет отрицательный результат. На данный момент оно отложено в связи с распространением «омикрон»-штамма и усложнением санитарно-эпидемиологической обстановки.

Это заявление было озвучено представителем Смольного во время проведения круглого стола «Ритейл: Развитие-2022». Чиновник добавил, что руководство Петербурга готово к более сложной ситуации, если после нынешней волны заражения начнётся ещё одна, однако выразил надежду на то, что такого не случится. Соловейчик отметил, что при распространении «омикрона» заметна положительная тенденция сокращения смертности среди заражённых жителей и отсутствие роста сложных случаев течения заболевания.

Напоминаем, что в Петербурге отмечен новый антирекорд количества заболевших жителей с самого начала пандемии. На сегодняшний день наличие инфекции подтвердилось у 11808 человек

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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