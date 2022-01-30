Микробиолог: Правительства стран вводят массовую вакцинацию не в медицинских целях

Цель правительств многих стран - вакцинировать как можно больше людей, а не найти эффективное лекарство против ковида. Об этом в интервью интернет-изданию Breizh-info заявил доктор молекулярной биологии Жан-Марк Сабатье. Он также подчеркнул, что массовая вакцинация населения проводится отнюдь не в медицинских целях. Решение о поголовной вакцинации ученый считает неразумным, так как прививочная кампания проводится в ущерб альтернативным методам лечения, таким как витамин D и ивермектин, пишет Красная Весна .

Сабатье также добавил, что в последнее время крупные фармацевтические компании предлагают препараты против коронавируса. Например, Pfizer предлагает препарат паксловид (комбинация нирматрелвира и ритонавира), а компания Merck — молнупиравир (нуклеозидный аналог), заявил доктор наук.

Жан-Марк Сабатье занимается редакторской деятельностью в научных журналах. Ученый является главным редактором международных журналов «Coronaviruses» и «Infectious Disorders — Drug Targets». В течение двух лет он работал над SARS-CoV-2 и COVID-19 в сотрудничестве с Государственной вирусологической лабораторией в Китае.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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