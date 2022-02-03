Санкт-Петербургский ученый назвал дату, когда пятая волна КОВИД-19 должна пойти на спад

И Северная столица в этом прогнозе идет впереди всей России - и по выходу в пик заболеваемости и по времени начала ее спада.

Максимальное количество заболевших в Санкт-Петербурге предполагается 15.02.2022 года, для Москвы эта дата предположительно наступит 22.02.2022 года, а на территории всей Российской Федерации – в первых числах марта.

Такие прогнозы обнародовал Алексей Боровков, проректор СПбПУ, курирующий цифровую трансформацию.

Только в течение прошлой недели новых случаев заражения КОВИД-19 увеличилось на 126,7%. А всего в первых числах текущего месяца в Северной столице зарегистрировано 138 000 активных пациентов.

Основная часть заболевших находится в Москве – 19% и в Санкт-Петербурге – 12,7%. Постепенно омикрон распространяется и по регионам.

В целом по Российской Федерации рост заболеваемости вырос на 20%, в сравнении с предыдущим днем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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