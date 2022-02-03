Минздрав обнаружил два новых побочных эффекта препарата «Спутник V»

Центр им. Гамалеи внес в инструкцию вакцины «Спутник V» новые побочные эффекты. Как удалось выяснить, у каждого сотого или тысячного человека, получившего прививку вакциной «Спутник V», могут встречаться заболевания суставов и светобоязнь.

Минздрав одобрил внесение новых побочных реакций в инструкцию препарата от ковида.

Как отмечено в инструкции, данные о таких явлениях были получены в рамках фармаконадзора и клинических исследований. Кроме того, Центр им. Гамалеи уменьшил частоту нарушений ЖКТ, которые появляются в виде рвоты, диспепсии и тошноты. Как отмечено в инструкции, такие побочные эффекты встречаются крайне редко – у одного человека из десяти тысяч привитых, пишет Pharmvestnik .

Также была изменена частота першения в горле, ринореи и заложенности носа. Отныне в инструкции подчеркивается, что это единичные реакции на прививку. Помимо этого, головная боль, головокружения, увеличенные регионарные лимфатические узлы и обмороки отмечены как нечастые явления. В инструкцию также включены описания редких случаев воспалительной полиневропатии, но связь с введением препарата не установлена.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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