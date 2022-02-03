Инфекционист Тимаков предупредил о тяжелых патологиях после нескольких заражений коронавирусом

Евгений Тимаков, российский врач-инфекционист, предупредил о том, что граждане, несколько раз переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с тяжелыми патологическими состояниями. Предостережение врач озвучил во время эфира на радио «Говорит Москва» .

Коронавирусом можно переболеть и три, и пять раз. Каждый раз не бесследно для организма, что может сказаться на состоянии здоровья.

«Есть риски возникновения аутоиммунных заболеваний от коронавирусной инфекции», – предостерег инфекционист.

Кроме того, после выздоровления такие люди рискуют столкнуться с проблемами в работе сосудов и свертываемостью крови.

В то же время частая вакцинация не может считаться панацеей. Евгений Тимаков предупредил о том, что если часто делать антиковидные прививки, можно заработать себе проблемы в виде осложнений с иммунитетом.

При этом специалист придерживается мнения, что прививаться после перенесенного COVID-19 можно уже спустя месяц-два.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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