Вирусолог Коновалов: ношение медицинских масок бесполезно и даже опасно

Вирусолог Евгений Коновалов считает ношение медицинских масок в лучшем случае совершенно бесполезной мерой профилактики, в худшем - опасной. Об этом медик рассказал в интервью онлайн-ресурсу solenka.info.

С тех пор, как свое шествие по миру начал коронавирус, маски прочно вошли в нашу жизнь и в большинстве стран мира стали обязательными в общественных местах. ВОЗ также рекомендовала это СИЗ, хотя внятного обоснования его необходимости и не предоставила.

Коновалов заявил, что результаты многих исследований продемонстрировали, что маски не спасают от заражения, тогда как от мытья рук с мылом эффект более видимый.

На маске же вирус накапливается, отмечает вирусолог. И когда человек ее снимает, он в любом случае вдыхает аэрозоль с большим содержанием вируса.

То же самое вирусолог сказал об используемых медиками СИЗ. По его словам, именно по этой причине и происходит заражение среди медперсонала.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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